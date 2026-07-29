CONFERENCE LEAGUE

Conference League: sarà il Drita l'avversario del Tre Fiori

Conference League: sarà il Drita l'avversario del Tre Fiori.

Saranno i kosovari del Drita gli avversari del Tre Fiori nel terzo turno preliminare di Conference League. Questo l'esito della doppia sfida tra il Drita e i maltesi del Floriana. Dopo il pari per 1-1 della gara di andata, la squadra campione del Kosovo ha vinto la sfida di ritorno per 2-1 dopo i tempi supplementari. La gara di andata è in programma a San Marino il prossimo 6 agosto, ritorno in Kosovo il 13 agosto

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