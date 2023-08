COPPE EUROPEE Conference League, Tre Penne dal Valmiera per il ritorno Si gioca alle 17, i biancazzurri partono dal ko per 3-0 dell'andata e con gli uomini contati.

Alle 17 il Tre Penne scende in campo in Lettonia per il ritorno del secondo turno preliminare di Conference League contro il Valmiera. Situazione complicata per i campioni di San Marino, sia perché si parte dal ko per 3-0 incassato all'andata al San Marino Stadium, sia perché la rosa è ridotta all'osso: viste le defezioni di Barretta, Rosini e Ceccaroli, Ceci avrà a disposizione 14 giocatori di movimento, oltre ai due portieri.

