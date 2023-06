UEFA Conference League: ufficiale il ripescaggio della Fiorita, martedì il sorteggio a Nyon Domani si conosceranno le avversarie di Cosmos e La Fiorita nel primo turno preliminare

Conference League: ufficiale il ripescaggio della Fiorita, martedì il sorteggio a Nyon.

È arrivata la comunicazione ufficiale da parte della UEFA circa l’esclusione dalla Conference League per quanto riguarda la Virtus. Al posto dei nero-verdi torna in Europa La Fiorita, classificata al terzo posto in campionato. Assieme alla squadra di Montegiardino sarà presente anche il Cosmos nei sorteggi che si terranno domani a Nyon, in Svizzera.

