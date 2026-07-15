TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:01 Meteo, peggiorano le previsioni: scatta l'allerta arancione per temporali. Sul Titano attenzione al vento forte 10:02 Accordo di associazione, il COREPER dà il via libera. L'annuncio di Beccari accolto da un applauso 09:32 Accordo di Associazione, La Veu Lliure: via libera Ue definitivo entro giovedì
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Conference League: Virtus esame Dila Gori per continuare a sognare

Si riparte dal 3-1 dell'andata in favore dei georgiani. Per Bizzotto potrebbe essere l'ultima partita da allenatore della Virtus

di Lorenzo Giardi
15 lug 2026

Potrebbe essere l'ultima per Luigi Bizzotto sulla panchina della Virtus. Il condizionale è d'obbligo perchè nel calcio tutto è possibile, e soprattutto la Virtus al San Marino Stadium, diretta su San Marino RTV, farà quanto è nelle proprie possibilità per far rinviare i saluti al proprio tecnico. E' un Bizzotto che non si sottrae alle domande sul suo futuro e nonostante i sette trofei conquistati nella sua gestione, la più vincente della storia nero/verde, non perde occasione per esaltare i suoi ragazzi. “Sono loro – dichiara- i veri artefici di questi successi, e il mio successore deve stare assolutamente tranquillo perchè l'unica cosa che erediterà sarà la loro voglia di continuare a fare bene e vincere”. C'è un ultima sfida da affrontare e non né una qualunque ma un ritorno di una competizione Uefa come la Conference League dove all' andata i nero/verdi sono anche riusciti ad andare in vantaggio con Benincasa che purtroppo sarà costretto a dare forfait. 





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.