CONFERENCE LEAGUE Conference League: Virtus esame Dila Gori per continuare a sognare Si riparte dal 3-1 dell'andata in favore dei georgiani. Per Bizzotto potrebbe essere l'ultima partita da allenatore della Virtus

Potrebbe essere l'ultima per Luigi Bizzotto sulla panchina della Virtus. Il condizionale è d'obbligo perchè nel calcio tutto è possibile, e soprattutto la Virtus al San Marino Stadium, diretta su San Marino RTV, farà quanto è nelle proprie possibilità per far rinviare i saluti al proprio tecnico. E' un Bizzotto che non si sottrae alle domande sul suo futuro e nonostante i sette trofei conquistati nella sua gestione, la più vincente della storia nero/verde, non perde occasione per esaltare i suoi ragazzi. “Sono loro – dichiara- i veri artefici di questi successi, e il mio successore deve stare assolutamente tranquillo perchè l'unica cosa che erediterà sarà la loro voglia di continuare a fare bene e vincere”. C'è un ultima sfida da affrontare e non né una qualunque ma un ritorno di una competizione Uefa come la Conference League dove all' andata i nero/verdi sono anche riusciti ad andare in vantaggio con Benincasa che purtroppo sarà costretto a dare forfait.





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