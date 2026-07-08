COPPE EUROPEE Conference League: Virtus, per il Dila Gori Bizzotto pensa alle due punte Per l'andata in terra georgiana, il tecnico potrebbe partire con Scappini e Benincasa insieme. Gori e De Lucia non sono al meglio e, salvo necessità, non saranno rischiati.

Rifinitura pre Conference League da casa-bottega per la Virtus, che per raggiungere lo stadio quasi non avrebbe nemmeno bisogno del pullman. Nella città dove nacque Stalin - e che al dittatore sovietico ha dedicato un museo - i neroverdi si preparano per il Dila Gori. 6° nel campionato locale, già alla 19ª giornata, con 8 vittorie e 9 ko, e detentore di Coppa e Supercoppa di Georgia. Ambedue vinte sotto la guida dell'italiano Diego Longo, che ha lasciato l'incarico a maggio ed è stato sostituito dal greco Vavalis.

"Le loro caratteristiche sono più che altro fisiche - spiega Luigi Bizzotto, allenatore della Virtus - nel senso che hanno giocatori strutturati fisicamente, è una squadra comunque ordinata, ha delle buone individualità e ci aspettiamo che abbiano dei ritmi anche abbastanza elevati. Sappiamo di poter trovare tutte queste difficoltà, ma siamo preparati per poter controbattere con le nostre armi, che sono quelle di avere giocatori con qualità tecniche non indifferenti. Per cui cercheremo di favorire quelle che sono le nostre armi migliori, che sono appunto il palleggio e la possibilità di offendere, magari con determinazione".

Abituato al 4-2-3-1, per l'occasione Bizzotto valuta le due punte, provati Benincasa e Scappini, con esercizi sia sulle sponde per la salita e tiro di Golinucci e Amati che su lanci per i cross dalla fascia. "Probabilmente ci sarà la possibilità di giocare con due punte, per avere magari un po' più peso in attacco - prosegue Bizzotto - però cambia poco, perché per quanto mi riguarda le mie squadre devono essere prima di tutto equilibrate. I ragazzi lo sanno benissimo, sono anni che siamo insieme con i più vecchi, per cui sono dei temi tattici già predefiniti".

In partitella, casacca davanti a Passaniti per De Santis, Ciacci, Ayoub, Di Pollina, Lombardi e Buonocunto. Dietro, salvo necessità, non saranno rischiati De Lucia e Gori, entrambi non al meglio. "Se ci fosse la necessità, a partita in corso, possono darci una mano - spiega Bizzotto - chiaramente credo che per la partita di ritorno possano essere disponibili, per questa speriamo di non averne bisogno".



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