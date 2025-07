COPPE EUROPEE Conference, Tre Fiori: resta l'impresa dell'andata, con un pizzico di amarezza finale E ora sotto con la nuova stagione, che comincerà il 27 agosto con la Supercoppa sammarinese contro la Virtus: "Mancano un paio di pedine" dice il DS Lo Russo.

Più che per il mancato passaggio del turno, c'è una puntina di amarezza per il passivo ritorno. Perché benché il Pyunik fosse più forte e abbia meritato, il 5-0 di Yerevan è stato eccessivo per un Tre Fiori che, dopo un primo tempo molto complicato, era rientrato bene in partita. E quasi anche in corsa per la qualificazione, col rigore di Prandelli che, non fosse stato per l'intuizione di Avagyan, avrebbe riportato i gialloblu a una sola rete dai supplementari, in un momento in cui l'inerzia era in loro favore. "Abbiamo avuto un primo tempo molto complicato - dice il direttore sportivo Francesco Lo Russo - loro spingevano forte, erano nel loro ambiente, poi comunque due rigori tagliano le gambe e nel secondo tempo siamo partiti molto meglio. Peccato per il rigore, perché potrebbe essere poteva essere un'altra partita, quindi poi l'hanno conclusa con una cinquina e fa parte del calcio".

Resta comunque l'orgoglio per la quarta vittoria di sempre nelle coppe, su sei totali delle sammarinesi: l'1-0 targato Manfroni è già una pagina di storia del calcio biancazzurro, un successo contro una squadra apparsa subito nettamente superiore, eppure messa sotto dai ragazzi di Girolomoni. Che si sono guadagnati il diritto di crederci fino al 55° del ritorno, cosa che, in Europa, è tutt'altro che scontato. "Portare a casa una vittoria, comunque sia anche davanti al pubblico di casa, a San Marino, è stato bello - prosegue Lo Russo - portiamo a casa il bagaglio di esperienza e ripartiamo per la stagione successiva".

Stagione che per il Tre Fiori ripartirà il 27 agosto con la Supercoppa sammarinese, remake della finale di Coppa Titano contro la Virtus pigliatutto. Degli innesti da Conference resteranno Moretti, preso dalla Libertas; Sirri, centrale in arrivo dalla Virtus Francavilla, con in curriculum 6 stagioni in C e 5 in D; e Vandi, di ritorno in gialloblu dopo la lunga parentesi al Tre Penne. Probabilmente non ci sarà Sensoli, che per sua stessa conferma dovrebbe passare al Pietracuta. La rosa comunque è quasi fatta, al netto di qualche ultimo innesto da finalizzare. "Mancano un paio di pedine - spiega Lo Russo - vediamo un po' sulle fasce o a centrocampo".

