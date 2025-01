ELEZIONI Conferma o novità? Il calcio sceglie i suoi dirigenti Questa sera l'assemblea della FSGC voterà il rinnovo del consiglio federale, Marco Tura e Matteo Mazza i due candidati per la presidenza.

Questa sera il calcio sarà chiamato al rinnovo del consiglio federale. Per la presidenza sono in corsa Marco Tura e Matteo Mazza. Alla vigilia delle elezioni del calcio c'è una certezza. Sarà sicuramente un consiglio federale in parte rinnovato. La scelta di non ricandidarsi di Stefano Bevitori e Valeria Canini aprirà le porte della Casa del Calcio a due nuovi consiglieri federali per il prossimo quadriennio olimpico. Alla sala stampa del San Marino Stadium, questa sera i delegati delle 15 società affiliate, delle tre associazioni, allenatori, arbitri e calciatori, unitamente ai nove membri del consiglio in carica, saranno chiamati a decidere il nuovo governo del calcio sammarinese. Salvo assenze dell'ultimo momento saranno 72 gli aventi diritto al voto.

Per il ruolo di presidente federale due le possibilità: Marco Tura, che punta al terzo mandato consecutivo nel ruolo di presidente e Matteo Mazza, direttore sportivo della Folgore, ed ex calciatore della squadra di Falciano. Il regolamento elettorale prevede che sarà eletto alla prima votazione chi ottiene i 2/3 dei voti validi, quindi, indicativamente 48 voti. Dalla seconda votazione si scende al 50%+1 di quelli validi, cioè 37. Scelto il presidente, sarà la volta del nuovo consiglio.

Per gli otto posti disponibili concorrono in 16, sei sono attualmente in carica (Luca Albani, Gian Luca Angelini, Filippo Bronzetti, Simone Grana, Jessica Guidi, Luigi Zafferani), dieci le novità su proposta di società o associazioni (Patrizia Bellavista, Michele Della Valle, Maximiliano Gobbi, William Guerra, Pierangelo Manzaroli, Primo Moretti, Luca Nanni, Stefano Semprini, Giacomo Simoncini, Massimo Zavatta). Conferme o novità c'è grande attesa per conoscere l'esito delle elezioni della Federcalcio di San Marino.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: