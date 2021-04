Congresso Uefa: San Marino e le altre federazioni bocciano la Superlega

Si è concluso ieri a Montreux il 45° Congresso della UEFA che, benché Ordinario, passerà alla storia per i fatti straordinari emersi nella tarda serata di domenica ed inerenti all’annuncio di 12 club europei dell’adesione al progetto Superlega Europea. In una dichiarazione del Congresso UEFA, pubblicata sul sito ufficiale della confederazione calcistica europea, si evince come tutte le 55 Federazioni ed i partecipanti al Congresso abbiano condannato la Superlega. Posizione sostenuta anche dai Presidenti di FIFA e CIO, Gianni Infantino e Thomas Bach, intervenuti nel corso dei lavori congressuali. In rappresentanza della Federcalcio di San Marino, il Presidente Marco Tura ed il Segretario Generale Luigi Zafferani. “L’annuncio della Superlega domenica sera ha configurato una potenziale spaccatura che era certo ipotizzabile, ma che di fatto ha preso corpo in maniera del tutto inaspettata. La replica compatta ed immediata della UEFA, alla quale hanno aderito fin da subito FIFA e CIO attraverso le dichiarazioni dei rispettivi Presidenti, è stata accolta unanimemente anche dalle Federcalcio europee presenti a Montreux che non hanno avuto dubbi in merito alla posizione che intendevano assumere, in maniera compatta” – commenta Tura.







Il presidente della FIGC Antonio Gravina è stato il più votato (53 preferenze) nella corsa agli otto posti all’interno del Comitato Esecutivo della UEFA per il prossimo quadriennio. Quello ottenuto dal Presidente della FIGC Gravina “è stato un risultato straordinario – assicura il Presidente della FSGC Marco Tura –, sostenuto dalla fiducia di 53 delle 55 Federazioni votanti. A lui ed a tutti i membri neoeletti o riconfermati nell’Esecutivo della UEFA, intendiamo esprimere le nostre congratulazioni ed augurare buon lavoro in un periodo storico per il calcio europeo”.