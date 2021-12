PRIMAVERA FEMMINILE Continua a vincere la San Marino Academy Pomigliano battuto 2-1 con i gol di Swami Giuliani e Chiara Modesti

Vittoria sofferta per la San Marino Academy che, al termine di una partita molto combattuta ma avara di emozioni, batte 2-1 il Pomigliano e resta in testa alla classifica in perfetta solitudine, con una partita da recuperare. In uno dei pochi affondi del primo tempo, la squadra di Matteo Urbinati trova il vantaggio con Swami Giuliani che entra in area palla al piede e trafigge Fierro da posizione defilata. E' il gol che permette alla San Marino Academy di andare al riposo in vantaggio con il minimo scarto, anche se proprio allo scadere il portiere ospite nega a Giuliani, servita da Bonora, il raddoppio.

Nella ripresa le padrone di casa danno l'impressione di poter amministrare bene l'1-0. Al 56' Asia Scotti vola sul gran tiro dalla distanza diretto nello specchio della porta. E' un campanello d'allarme per la capolista che al 63' subisce il gol. Erika Sarnataro torna in possesso del pallone dopo aver battuto il calcio d'angolo e con una morbida palombella regala il pareggio al Pomigliano. Tutto da rifare per la squadra di Urbinati che parte a testa bassa alla ricerca del nuovo vantaggio. Al 72' è sfortunata la San Marino Academy. La conclusione di Modesti, infatti, si stampa contro la traversa. Le biancazzurre insistono ed al 75' piazzano il colpo vincente. Questa volta il tiro di Chiara Modesti si spegne alle spalle dell'estremo difensore avversario. Nei restanti minuti la compagine di Urbinati cerca il gol della sicurezza che però non arriva. Il fischio finale sancisce la vittoria della San Marino Academy sul Pomigliano per 2-1.

Paolo Crescentini

