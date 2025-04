Contributi UEFA: 1 milione di euro per San Marino, l'Italia ne ottiene 35

Più di 900 club per una cifra record di 233 milioni di euro. A tanto ammonta il contributo elargito da UEFA – nell'ambito di un accordo con ECA – per le partecipazioni dei giocatori convocati in Nazionale nel periodo 2020-2024 tra Nations League e Qualificazioni Europee. Si tratta di un contributo già corrisposto nel corso di questi anni, a cui manca solo un'ultima tranche. E tra l'Inghilterra - che porta “a casa” più di 46 milioni – Spagna, Germania ecc. c'è anche San Marino, a cui è spettato circa un milione di euro. Sono 12 i club del Campionato Sammarinese ad accedere a questi contributi: quello che ha portato maggior “aiuto” è il Cosmos che, grazie ai diversi sammarinesi presenti in rosa, ha ottenuto 209 mila euro. A seguire La Fiorita con 187, Tre Penne e Virtus si “contendono” il podio con 114 mila euro. Tra le altre anche Folgore, Fiorentino, Tre Fiori, Libertas, Juvenes/Dogana, Pennarossa, Murata e Cailungo.

Dai calciatori biancazzurri, però, non ci guadagna solo il Titano ma anche l'Italia con diverse squadre dilettantistiche. Negli oltre 35 milioni arrivati nel Bel Paese – con i 4,6 dell'Inter a farla da padrone – hanno contribuito, tra le altre, anche il Tropical Coriano con 98 mila euro, il Pietracuta con 95 e il Victor San Marino con 70. Tra le “pro” - oltre a Cesena, Lucchese, Vibonese – sorride l'Olbia (ora in Serie D) che ottiene 51 mila euro grazie alle presenze di Nicola Nanni e Filippo Fabbri. Da segnalare anche i contributi per Sammaurese, Forlì, Cattolica, Diegaro, Valfoglia, Fya Riccione e i marchigiani del Chiesanuova.