NAZIONALE Contro l'Estonia out Filippo Fabbri, rientra Rinaldi Si gioca al San Marino Stadium alle 20:45. Post partita e differita della gara sul canale 93 del digitale terrestre RTVSport dalle 22:40.

Dire Estonia rievoca soprattutto la partita del novembre 2014, quando la nazionale di Pierangelo Manzaroli conquistava uno storico 0-0 nelle qualificazioni a Euro 2016. Otto anni dopo, l'Estonia torna sul Titano, la competizione è la Nations League, la sfida l'ultima del girone, con la squadra del ct svizzero Thomas Häberli già certa della promozione in Lega C dopo il successo contro Malta. Un elemento non di poco conto nella sfida del San Marino Stadium che potrebbe accogliere un'Estonia più “distratta” o almeno già appagata dal traguardo raggiunto. Nella gara di andata San Marino aveva fatto bene, soprattutto nella ripresa, con i Titani sotto 2-0, ma con la clamorosa occasione di poterla riaprire con Hirsch. Con l'Estonia, il ct Fabrizio Costantini non avrà a disposizione Dante Rossi, squalificato e i lungodegenti Filippo Berardi e Nicola Nanni. Non sarà della partita nemmeno l'altro “pro” a disposizione di Filippo Fabbri dopo la botta procurata contro le Seychelles. Rientrerà Rinaldi. Per dirigere la sfida dello Stadium, quaterna tutta rosa, con l'ucraina Kateryna Monzul che torna sul Titano dopo aver diretto a novembre 2020 la sfida di Nations League contro Gibilterra, gara conclusa sul risultato di 0-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: