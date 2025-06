Contro la Bosnia-Erzegovina sarà la terza volta per San Marino

20 anni dopo, San Marino ritrova sul proprio cammino la Bosnia-Herzegovina. È il secondo incrocio tra le due nazionali e anche stavolta la sfida sarà valida per le qualificazioni mondiali. In questo caso è la Coppa del Mondo che si giocherà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Quella volta fu per il Mondiale in Germania, vinto poi dall'Italia. 3-1 e 3-0 i risultati delle due gare, entrambi in favore della Bosnia.

Nella prima giocata a San Marino, i titani di Giampaolo Mazza segnarono con Andy Silva, mentre i bosniaci risposero con Barbarez e con la doppietta di Sali Amidzic, allora al Bayern Monaco, poi alla Juventus. In questi due decenni la Bosnia ha attraversato due fasi. Una rapida scesa culminata nel 2014 con la qualificazione al Mondiale, finora unica partecipazione a un torneo internazionale, e ora ne sta vivendo una di ricostruzione. Il periodo d'oro dei balcanici, guidati dai fuoriclasse Miralem Pjanic e Edin Dzeko, è ormai terminato. Pjanic ha lasciato la nazionale nel 2024, Senad Lulic si è ritirato e altri giocatori chiave come il portiere Begovic non fanno più parte del gruppo.

Dei migliori restano solo Dzeko, ora al Fenerbace e a fine carriera, pur avendo segnato 20 gol stagionali, e il difensore con la Schinaz dell'Atalanta, che però non ci sarà per infortunio. Il più talentuoso della rosa è oggi Lala Ermedin Demirovic, giocatore da 14 reti stagionali Bundesliga con lo Stoccarda e autore di un gol contro la Romania, mentre il rinnovamento passa per giovani talenti come Tahirovic, centrocampista ex Roma, Djigovic del Chil, Dejic esterno del Marsiglia e i difensori Malic e Baricic. Un ringiovanimento che sta già dando i propri frutti, visto che la Bosnia è in terza il girone di qualificazione grazie ai successi contro Romania e Cipro e punta seriamente al Mondiale.



Nel servizio ripercorriamo i precedenti tra la nazionale di San Marino e la Bosnia-Erzegovina, squadra alla i Titani hanno segnato una rete con Andy Selva.