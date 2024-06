NAZIONALE Contro la Slovacchia una sfida insidiosa per San Marino Alle 18, diretta su RTV Sport, l'amichevole contro la nazionale di Calzona che debutterà a Euro2024 contro il Belgio.

Una partita importante per valutare la crescita della Nazionale targata Roberto Cevoli. Una sfida da definire quantomeno insidiosa per il valore dell'avversario, che tra meno di due settimane affronterà il Belgio nella partita di debutto a Euro2024. Tutti fattori che rendono la gara di oggi più di una amichevole.

Certo, il fattore campo azzerato, si gioca in Austria, in un piccolo impianto, che renderà anche meno presente l'eventuale sostegno del pubblico slovacco, rendono la prima delle due amichevoli in meno di una settimana un'opportunità. Il valore degli avversari non è in dubbio, con quattro giocatori in rosa impegnati nella serie A italiana tra Verona, Duda e Suslov, Salernitana, Gyömbér e Napoli con Lobotka. Ai quali si aggiungono altri ottimi giocatori, ricordiamo l'ex Inter Milan Škriniar, confermano il tasso di difficoltà di questa partita. Per la Nazionale di Roberto Cevoli sarà il primo banco di prova contro un avversario di valore. Test importante per l'obiettivo, più volte dichiarato, della Nations League di settembre.

Senza guardare troppo al futuro, il presente riparte da una formazione che non dovrebbe poi cambiare più di tanto da quanto visto in occasione delle due precedenti amichevoli. Con i pro Colombo, Fabbri e Nanni in campo insieme a Rossi, Cevoli e Tosi. Molto probabile l'utilizzo di Berardi dall'inizio. Nel centrocampo sammarinese Alessandro Golinucci in coppia con il fratello Enrico, insieme a Contadini esterno e Mularoni. Diverse soluzioni, che potrebbero portare anche a rivedere dall'inizio Palazzi o da titolare l'attaccante del San Giuliano City, Sensoli. Resta comunque ben chiaro per tutti l'obiettivo di questa partita.

Nel video l'intervista con Alessandro Tosi - difensore San Marino

