CAMPIONATO SAMMARINESE Controsorpasso Virtus, Benincasa stende La Fiorita L'1-0 riporta in vetta i neroverdi, ora di nuovo a +2.

Controsoprasso Virtus che batte 1-0 La Fiorita e le strappa la vetta della classifica, portandosi a +2 sui gialloblu. La decide all'80° Benincasa, al suo quarto gol nelle ultime tre partite. La Fiorita resta in dieci per il doppio giallo a Guidi e nel lungo recupero attacca a testa bassa, senza però trovare il gol necessario per restare in vetta.

