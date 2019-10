Convocati: torna Aldo Simoncini, non ci sono i fratelli Vitaioli

Il Commissario Tecnico della Nazionale Sammarinese Franco Varrella ha diramato le convocazioni per la doppia trasferta in Belgio e Scozia. Diverse le novità, a cominciare dal ritorno del portiere Aldo Simoncini e del difensore Alex Della Valle. Prima convocazione ufficiale per Luca Ceccaroli mentre non figurano in elenco, i fratelli Fabio e Matteo Vitaioli.