Coppa delle Regioni, Aragòn e Dolnoslaski si giocano il titolo

La prima Coppa delle Regioni “sammarinese” si decide tra Spagna e Polonia, che poi sono anche le ultime due nazioni ad aver alzato il trofeo. Aragòn contro Dolnoslaski, le vincitrice dei gironi, in campo ad Acquaviva dalle 20:45.

Due formazioni che, sin qui, hanno messo insieme numeri molto simili: in tre partite, ambedue sono rimaste imbattute hanno incassato un solo gol, gli spagnoli ne hanno segnati 5 – ma con un pari all'esordio contro il Hradec Kralove – mentre i polacchi si sono fermati a 4, ma chiudendo il girone a punteggio pieno. Cooperativa della rete il Dolnoslaski – poker di marcatori diversi – mentre Aragòn s'è affidata alla vena di Chegu e San Agustìn, autori di due marcature a testa.

Il Dolnoslaski – Bassa Slesia in italiano – è l'unica insieme al Veneto ad aver già vinto due edizioni della competizione – nel 2007 e nel 2019, la penultima disputata – e cerca dunque lo strappo in vetta all'albo d'oro. Sarebbe la prima volta invece per Aragòn, che punta ad essere la quarta spagnola – dopo Paesi Baschi, Castiglia e Leon e il Galizia campione uscente – ad alzare il trofeo. Cosa che, curiosamente, potrebbe toccare a Karol Losin, difensore e capitano aragonese, di nascita e nazionalità spagnola ma polacco d'origine.

A dirigere l'incontro, una quaterna lituano-sammarinese: arbitra Robertas Valikonis, con Gian Marco Ercolani tra gli assistenti e Michele Beltrano come quarto ufficiale. Già decise le medaglie di bronzo che vanno alle due seconde classificate dei gironi, Vojvodina e Rijeka.