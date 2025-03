UEFA REGION'S CUP Coppa delle Regioni: San Marino con Repubblica Ceca, Spagna e Serbia Al San Marino Stadium sorteggiati i gironi della fase finale della UEFA Region's Cup che, per la prima volta, verrà ospitata da San Marino. Si giocherà dal 23 giugno al 1° luglio: i ragazzi del CT BIzzotto affronteranno Hradec Kralove, Aragon e Vojvodina.

L'emozione è palpabile, già dal consueto “antipasto” dei sorteggi. Per la prima volta nella storia, San Marino ospiterà una fase finale di una competizione UEFA al 100% - nel 2019, in occasione degli Europei Under 21, era in coabitazione con l'Italia. Lo farà nell'ultima settimana di giugno con la UEFA Region's Cup (Coppa delle Regioni), giunta alla sua 13^ edizione. Al San Marino Stadium presenti le 7 rappresentative regionali oltre ai Titani che partecipano come nazionale dilettantistica. E l'urna non è stata benevola con la NAT San Marino, con l'ambasciatore Massimo Bonini a estrarre le “palline”. Gli uomini del CT Luigi Bizzotto sono stati inseriti nel Girone A con i cechi dell'Hradec Kralove, gli spagnoli di Aragon e i serbi di Vojvodina. Esordio fissato il prossimo 23 giugno proprio con la Serbia, poi sfida alla Spagna il 25 e chiusura con la Cechia il 28. Chi vince il gruppo accede alla finalissima del 1° luglio con la prima del Girone B dove ci sono i finlandesi del Lansi-Vantaan Ylpeys, i polacchi del Dolnoslaski, gli svizzeri del Vaud e i croati del Rijeka. A testimonianza di un duro sorteggio per San Marino, il fatto che Spagna e Serbia si sono affrontati in finale nell'ultima edizione: vinse la Galizia su Belgrado.

"Sono nazioni importanti che dovremo affrontare" - afferma Luigi Bizzotto - "E' chiaro che alla fase finale chi incontri incontri, sono tutte squadre forti. Sicuramente il nostro girone, tra i due, è quello più difficile. Però, come diciamo spesso, avversari forti, grossa motivazione da parte di tutti".



Quanto potrà essere d'aiuto però giocare questa competizione in casa?

"Speriamo che ci aiuti ad avere la possibilità di avere più giocatori possibili che vogliamo convocare, magari in passato abbiamo avuto qualche difficoltà su questo. Speriamo di allestire una squadra competitiva e, come abbiamo fatto nell'ultimo torneo, noi cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto in tutte le prestazioni precedenti".

