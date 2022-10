Esordio con sconfitta per San Marino alla Coppa delle Regioni in Bulgaria. La squadra guidata dal ct Luigi Bizzotto è stata battuta 2-0 dalla rappresentativa dell'Irlanda. Le reti sono arrivate nella ripresa, al 75' con Casey e all'81' con Murphy. I Titani hanno chiuso la gara in nove per le espulsioni del portiere Gentilini e del capitano Angelini per doppia ammonizione. La nazionale sammarinese tornerà in campo venerdì contro i padroni di casa della Bulgaria.