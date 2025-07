UEFA REGION’S CUP Coppa delle Regioni, trionfa Aragòn: la gioia dell'allenatore Civera e del match-winner Torcal

Nel post-partita è visibilmente emozionato l'allenatore di Aragon Richi Civera, autore di una vera e propria impresa: “Emozioni incredibili. É la chiusura perfetta di un cerchio, iniziato un anno fa con il campionato nazionale in Spagna che ci ha permesso di arrivare fino a qui. Vincere una competizione europea é il massimo che un allenatore può sognare. Al gol di Torcal si é aperto il cielo a San Marino, anche se era piena notte. É stata una emozione talmente grande che non si può spiegare a parole. Ho provato diverse sensazioni, personali e molto profonde. Credo che anche da lassù ci abbiano dato una mano in quel momento, per realizzare quella rete proprio con Torcal”.

Non è da meno l'attaccante spagnolo Daniel Torcal, autore del gol che ha deciso la finale di Region's Cup ad Acquaviva: “Indescrivibile, ancora non ho parole per quello che é successo. Questo gol non é solo mio, é di tutti. Di Aragon, della Spagna.. sono molto contento. É un orgoglio rappresentare la mia comunità e il nostro paese. É una opportunità unica che non capita spesso nella nostra vita, e quindi bisogna sfruttarlo quando se ne ha l’occasione. In questa settimana ci siamo sentiti come dei professionisti. Grazie a San Marino, grazie alla UEFA.. non so che altro dire, senza parole”.

