Coppa delle Regioni, Tura: "Giocare in casa può essere un vantaggio"

Vojvodina (Serbia), Aragon (Spagna) e Hradec Kralove (Cechia). Queste, in ordine di calendario, le avversarie che la NAT San Marino dovrà affrontare il prossimo giugno per la fase finale della Coppa delle Regioni. Per la prima volta, il Titano organizzerà una competizione UEFA. Sicuramente un motivo d'orgoglio per il presidente della Federcalcio, Marco Tura: “Questo da un punto di vista organizzativo per noi è un evento importantissimo. Ai sorteggi abbiamo parlato di organizzazione e abbiamo visto il valore dei nostri ragazzi che si occupano di organizzazione. Poi a giugno speriamo, anzi siamo sicuri di vedere il valore dei nostri ragazzi sul campo perché è la cosa che più la gente si aspetta di vedere chiaramente”.

Il fatto che San Marino giochi in casa a questa competizione può essere d'aiuto? “Normalmente giocare in casa produce un piccolo vantaggio, però di sicuro sarà una grande esperienza non solo per i giocatori e per la squadra ma anche per il pubblico che vedrà, toccherà con mano cos'è una competizione della UEFA giocata nella sua ufficialità”