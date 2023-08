Coppa Italia 2023/2024: regolamento, calendario e abbinamenti del turno preliminare

Il Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2023/2024. La 23ª edizione prenderà il via domenica 27 agosto alle ore 16.00 con le 38 sfide ad eliminazione diretta. Al preliminare partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 17 club vincenti i Play Out 2022/2023 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 9 società classificate al termine della scorsa stagione al 12^ posto dei gironi a 18 sodalizi, al 14^ in quelli a 20 squadre, le 5 squadre ripescate, il Casarano con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina, 1 società ad avvenuta definizione dell’organico. Al 1^ turno, in programma il 3 settembre, composto da 64 gare ad eliminazione diretta, partecipano le 38 società vincenti il preliminare ed i 90 club aventi diritto. Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni della Coppa Italia fino alle semifinali. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale. Abbinamenti Turno

Preliminare - domenica 27 agosto - ore 16.00 Gara

Gara 1 Portogruaro-Chions

Gara 2 Treviso-Dolomiti Bellunesi

Gara 3 Clivense-Bassano Virtus

Gara 4 Montecchio Maggiore-Mori S. Stefano

Gara 5 Breno-Castegnato

Gara 6 Real Calepina-Caravaggio

Gara 7 Tritium-San Giuliano City

Gara 8 Crema-Sant’Angelo

Gara 9 Folgore Caratese-Club Milano

Gara 10 Varese-Vogherese

Gara 11 Chisola-Pinerolo

Gara 12 Derthona-Albenga

Gara 13 RG Ticino-Alba

Gara 14 Lavagnese-Cenaia

Gara 15 Lentigione-Borgo S. Donnino

Gara 16 Imolese-Victor San Marino

Gara 17 (abbinamento da stabilire dopo definizione organico) X-Piacenza

Gara 18 Grosseto-Certaldo

Gara 19 Aquila Montevarchi-Figline

Gara 20 San Donato Tavarnelle-Ponsacco

Gara 21 Sporting Trestina-Vivialtoteveresansepolcro

Gara 22 Atletico Ascoli-Forsempronese

Gara 23 L’Aquila-Notaresco

Gara 24 Avezzano-Sora

Gara 25 Boreale-Anzio

Gara 26 Ostiamare-Budoni

Gara 27 Atletico Uri-Sassari Latte Dolce

Gara 28 Campobasso-Termoli

Gara 29 Angri-Gelbison

Gara 30 Nocerina-Ischia

Gara 31 Gladiator-San Marzano

Gara 32 Portici-Manfredonia

Gara 33 Fidelis Andria-Gravina

Gara 34 Casarano-Gallipoli

Gara 35 Castrovillari-Rotonda

Gara 36 San Luca-Gioiese

Gara 37 Siracusa-Ragusa

Gara 38 Akragas-Nuova Igea Virtus