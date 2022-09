Coppa Italia Donne: la San Marino Academy vince a Ravenna Nella prima giornata del girone di coppa, successo per 4-3.

Inizia con un successo per 4-3 la stagione della San Marino Academy che vince sul campo del Ravenna nella prima giornata della Coppa Italia. Biancoazzurre in rete con la doppietta di Papaleo, il rigore di Barbieri e il gol di Marengoni. Per le romagnole le reti di: Barbaresi, Gardel e Raggi.

