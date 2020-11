CALCIO FEMMINILE Coppa Italia Donne, le parole di Corazzi e Forcinella Battendo l'Academy, la Fiorentina si è qualificata per i quarti di finale.

Il 5-1 nello scontro per il vertice con la San Marino Academy ha permesso alla Fiorentina di vincere il proprio girone di Coppa Italia e di accedere ai quarti di finale. In campionato, le due squadre torneranno in campo il weekend del 6 dicembre ed entrambe saranno impegnate contro una milanese. Le biancazzurre, che hanno due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, saranno ospiti dell'Inter, che ha sei punti in più. Le viola, quarte dopo un avvio difficile, riceveranno il Milan secondo della classe nell'anticipo del sabato. La partita di Coppa è stata sicuramente particolare per l'autrice dell'unico gol dell'Academy, la centrocampista Azzurra Corazzi, a San Marino in prestito proprio dalla Fiorentina. Sentiamo lei e il portiere delle toscane, Camilla Forcinella.

