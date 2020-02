COPPA ITALIA Coppa Italia Femminile: poker Roma sulla San Marino Academy

Termina 4-0 il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e San Marino Academy. Dopo il 6-1 della gara di andata, le giallorosse si sono ripetute trovando tutte le marcature nel corso della ripresa. Per la Roma a segno Annamaria Serturini, Amalie Thestrup, Claudia Ciccotti e Vanessa Bernauer. Con questo risultato le ragazze di Betty Bavaglioli si sono qualificate per la semifinale di Coppa Italia dove incontreranno la vincente di Milan-Fiorentina, rinviata per l'emergenza Coronavirus al pari degli altri due quarti Juventus - Empoli e Sassuolo - Florentia.





