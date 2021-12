FEMMINILE Coppa Italia: l'Inter vince 3-0 a San Marino Partita decisa dalla doppietta di Tatiana Bonetti e dall'eurogol di Elisa Polli. Giulia Baldini fallisce un rigore in avvio di gara.

L'Inter di Rita Guarino vince 3-0 ad Acquaviva contro la San Marino Academy nell'ultima giornata della fase a gironi di Coppa Italia e passa il turno. Buon avvio della squadra di Alain Conte che al 21' ha la grande occasione per passare in vantaggio quando il direttore di gara concede il rigore per il fallo di Simonetti su Alborghetti. Sul dischetto Giulia Baldini che manda fuori. Al 31' il vantaggio dell'Inter con Tatiana Bonetti, che raddoppia nella ripresa al 58'. Il definitivo 3-0 al 93' con Elisa Polli con una grandissima conclusione mancina che manda il pallone sotto l'incrocio dei pali.

