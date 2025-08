Coppa Italia: la San Marino Academy sfiderà il Parma

La Coppa Italia della San Marino Academy inizierà con il primo turno in programma tra il 20 e il 21 settembre. La squadra di Giacomo Piva ospiterà il Parma. La formula prevede la gara secca da disputare in casa delle Titane. La vincente di questa sfida incontrerà la Lazio al secondo turno. Impegno in trasferta per il Cesena che giocherà contro il Brescia. La vincente se la vedrà contro la Juventus detentrice del trofeo. Dai quarti di finali sono previste gare di andata e ritorno. Finalissima in programma tra il 23/24 maggio 2026.