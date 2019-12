Coppa Italia: la San Marino Academy si regala la serie A negli ottavi

Storico passaggio del turno della San Marino Academy che nella prima stagione in serie B unica accede anche agli ottavi di finale di Coppa Italia. Alla squadra di Alain Conte basta il pareggio per 1-1 a Perugia per chiudere al primo posto il minigirone preliminare. Le Titane partono bene e sono le prime a rendersi pericolose. Azzurra Principi, ex di turno, innesca un batti e ribatti che porta il pallone dalle parti di Di Luzio, che prova a girarlo verso la porta, la sfera non entra. Ancora San Marino che parte da Montalti, la sponda di Principi libera Baldini, che si accentra e prova a giro, Bayol si deve impegnare, Di Luzio manda fuori da posizione defilata. Il vantaggio che può blindare il passaggio del turno le biancoazzurre lo trovano al 15'. La sammarinese Simona Innocenti da al via all'azione che porta Di Luzio in profondità, l'ex Milan Ladies, mette la palla per l'accorrente Giulia Baldini che firma l'1-0. San Marino potrebbe chiudere il discorso con Di Luzio, Bayol è brava a chiudere lo specchio con un intervento decisivo. Il Perugia fa le prove del pareggio al 38' quando Montalti interviene sulla conclusioni di Piselli che agevola l'intervento di Montanari. L'1-1 è rimandato al 44' quando Giulia Piselli riporta il risultato in parità, con un diagonale di destro che incrocia la base del palo. Nella ripresa la San Marino Academy ha un paio di buone opportunità con Di Luzio. Al 78' il colpo di testa finisce di poco lontano dall'incrocio. Il finale di partita si scalda con Rosmini e Di Luzio espulse per reciproche scorrettezze. Finisce 1-1. Con quattro punti la San Marino Academy accede agli ottavi di finale. L'11 dicembre l'impegno in gara unica da giocare in casa contro una squadra di serie A e chissà che il sorteggio non regali un abbinamento di grande prestigio.