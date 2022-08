FEMMINILE Coppa Italia: San Marino Academy con Sampdoria e Ravenna

La San Marino Academy è stata inserita nel gruppo A di Coppa Italia. Le Titane di Giulia Domenichetti sfideranno l'11 settembre il Ravenna in trasferta e l'8 gennaio la Sampdoria in casa. Le vincitrici degli 8 gruppi si qualificheranno per i quarti di finale.

