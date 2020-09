Coppa Italia: San Marino Academy da 0-3 a 4-3

Grande vittoria in rimonta per la San Marino Academy nella prima partita di Coppa Italia 2020/2021. La squadra di Alain Conte va sotto 3-0 all'intervallo sul campo della Riozzese Como. Per le padrone di casa la doppietta di Alessia Rognoni e Zhanna Ferrario. Nella ripresa le biancoazzurre ribaltano il risultato. Prima accorciano con Melissa Nozzi al 50', poi l'autorete di Rizzon al 55'. Chandarana firma il pareggio al 62', prima dell'incredibile 4-3 per la San Marino Academy firmato da Raffaella Barbieri al 94'

