Coppa Italia: San Marino Academy vince a tavolino sul Cesena

Il giudice sportivo ha accolto il ricorso della San Marino Academy, presentato dopo la partita di Coppa Italia giocata contro il Cesena. Alla squadra bianconera, che sul campo aveva vinto 1-0, è stata inflitta la sconfitta per 3-0 per aver effettuato 4 sostituzioni anzichè 3 come previsto del regolamento della Coppa. Vittoria per 3-0 assegnata dal giudice sportivo anche al Ravenna, che aveva presentato ricorso dal momento che il Cittadella, che si era imposto 2-1, aveva effettuato 5 sostituzioni.