Coppa Italia Serie D: Il San Marino qualificato ai rigori. Eliminato il Tropical Coriano

I tempi regolamentari si sono chiusi sul risultato di 1-1 con Giacomini in gol per il San Marino in apertura e il pareggio di Scarponi per il Tropical Coriano su calcio di rigore al 19° del secondo tempo. La parità porta le due squadre a giocarsi la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia di Serie D ai calci di rigore dove il San Marino risulta nettamente più preciso. Risultato finale San Marino – Tropical Coriano 5-2 (d.c.r)
Domenica 31 agosto nel secondo turno di Coppa Italia il San Marino affronterà l'Imolese al Galli di Imola
San Marino - Tropical Coriano 1-1 (d.c.d.r 5-2)
SAN MARINO: Coletta, A.Fabbri, Lecchi (31' st Brighi), Gasperoni, Ale (27' st Tosi), Fi.Fabbri, Stickler (35' st Rizzi), Useini, Giacomini (14' st Merlonghi), Visconti, Provazza (24' st D'Antona). A disp.: Ajradinoski, Pericolini, Golfarelli, Bennici. All.: Malgrati.
TROPICAL CORIANO: Pollini, Pungelli (10' st Franco), Evaristi, Bellavista (37' st Moricoli), Anastasi, Rossi, Pasquini (45' st Fr. Fabbri), Enchisi, Pacchioni, Scarponi (23' st Carnesecchi), Barbatosta (23' st Vinci). A disp.: De Gori, Omokaro, Mancini, Bufi. All.: Scardovi.
ARBITRO: Bruschi di Ferrara. RETI: 2' pt Giacomini, 20' st (rig.) Scarponi.
SEQUENZA RIGORI: Rizzi gol, Pacchioni parato, Fi.Fabbri gol, Enchisi alto, Gasperoni gol, Fr.Fabbri gol, Visconti gol. AMMONITI: Scarponi, Bellavista, D'Antoni.