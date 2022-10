ECCELLENZA Coppa Italia, Victor San Marino-Del Duca Grama: 1-0 I titani eliminano la Del Duca Grama dal torneo e ottengono il pass per gli ottavi di finale

Campionato o Coppa Minetti che sia, il Victor San Marino prosegue la sua marcia perfetta e per la seconda volta in pochi giorni batte – e in questo caso elimina – la Del Duca Grama. L'1-0 che vale gli ottavi di finale della coppa di categoria si decide al 7°: Lazzari innesca Marra sulla destra, palla dentro, liscio di Morelli e stoccata vincente di Mazzavillani, pronto all'altezza del dischetto.

Sarà l'unica marcatura per un Victor che stavolta, dopo il bis di tris in campionato, crea tanto ma non riesce a chiuderla. Mantovani per l'inserimento di Stellacci, botta da posizione defilata sulla quale Farsoni si fa trovare attento. Quindi disimpegno errato degli ospiti sul quale Mazzavillani la strappa a Mingozzi e offre un rigore in movimento a Mantovani, Farsoni salva di piede e poi, in ordine, ci sono il tiro svirgolato di Marra, la deviazione sulla traversa di Maltoni e la girata a lato di Mazzavillani.

Il resto arriva su calci da fermo: punizione di Tosi – per l'occasione capitano – Marra la manca d'un soffio e Farsoni respinge. Con la ripresa invece angolo di Santoni per la testa di Morelli che manca lo specchio dall'area piccola. E allora ecco che la Del Duca sfiora la beffa da rigori: punizione dalla sua metà campo di Farsoni che arriva dritta in area, la torre di Grieco smarca Ndiane che è solo ma, anziché impattare, la tocca tra le mani di Forti. Un brivido che non avrà seguito, perché nonostante sia in inferiorità numerica dall'86° causa infortunio di Guerra – a sostituzioni esaurite – il Victor non rischia più nulla, per l'ennesima volta vince ed è agli ottavi.



