Coppa Italia: vince la Juve, gioia anche per Chiara Beccari

La Juventus batte 2-1 in rimonta la Roma e conquista il suo 10° trofeo allo stadio Mazza di Ferrara. La Coppa Italia va alle bianconere di Montemurro, che dopo Supercoppa e il campionato mettono in bacheca il terzo titolo stagionale. La Juventus vince in rimonta, con le giallorosse che vanno in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Andressa al 23'. Nella ripresa la Juve la ribalta. Cristiana Girelli firma il pareggio all'80' su rigore, Sara Gama all'84' segna la rete del 2-1 che vale la vittoria. La Juventus completa con la Coppa Italia il tris di successi nazionali. Soddisfazione anche per l'italo-sammarinese Chiara Beccari che dopo lo scudetto può festeggiare anche la Coppa Italia così come la riccionese Nicole Arcangeli.