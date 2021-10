Coppa Titano: ai quarti Murata, Pennarossa e Faetano

Il Murata ringrazia Simone Benedettini e vola ai quarti di Coppa Titano perchè Sorrentino viene atterrato in area e la Virtus avrebbe il rigore dei possibili tempi supplementari ma l'estremo difensore sammarinese intuisce la conclusione di Baiardi e mantiene uno 0-0 fondamentale per gli uomini di Achille Fabbri.

Bissa il successo dell'andata, invece, il Pennarossa che supera la Juvenes/Dogana anche al ritorno. Tamburini firma il vantaggio ad inizio ripresa, il centrocampista dell'Under 21 Rastelli raddoppia con un gran botta da fuori che bacia la traversa e s'insacca. Serve solo per le statistiche il penalty realizzato da Merli dopo il fallo di Mariotti che, qualche minuto dopo, viene anche espulso per doppia ammonizione. Unica nota stonata nella serata da incorniciare per Andy Selva e i suoi ragazzi.

Vince e trova i campioni in carica de La Fiorita il Faetano di Girolomoni: 2-0 al Cailungo con un gol per tempo. Nel primo segna Fatica di testa da calcio d'angolo, nella ripresa ci pensa Palazzi direttamente da calcio di punizione con la complicità di La Monaca. Il portiere rossoverde si riscatta parzialmente ipnotizzando Magno dal dischetto. I nervi, però, saltano comunque e Santucci lascia i suoi in 10 per proteste.