Coppa Titano al Tre Fiori, Folgore ko 1-0

Dopo 8 anni di astinenza il Tre Fiori riapre la bacheca conquistando la sua settima Coppa Titano. La Folgore cede 1-0: la decide Nicolas Castro che al 21° si avventa su una respinta corta di Venturini su Apezteguia e ribadisce in rete in spaccata. Venturini che poi riscatta respingendo un rigore a Compagno, tra i migliori nonostante l'imprecisione sotto porta. Decisive, nel primo tempo, le parate di Simoncini su Badalassi e Dormi. Il Tre Fiori, che non vinceva la Coppa Titano dal 2010, si assicura così l'accesso all'Europa League.