Coppa Titano: al via l'andata degli ottavi Due match questa sera alle 20.45. Gli altri cinque mercoledi stessa ora. Diretta Radio Stadio su Radio San Marino Classic 103.2

Prende il via la 64° Edizione del trofeo più antico della Repubblica di San Marino, la Coppa Titano. Detentrice La Fiorita, Il club di Montegiardino entrerà scena dai quarti. Stasera si giocano due incontri Juvenes/Dogana – Pennarossa ad Acquaviva e Cosmos – Tre Penne a Montecchio.

Come sempre i pronostici possono essere smentiti, ma dando un'occhiata a quello che sta succedendo anche in campionato favorite la squadra di Andy Selva e quella di Stefano Ceci. Si tratta solo del match di andata, la qualificazione si determina sui 180 minuti, e anche questo sarà un dettaglio non trascurabile.

Mercoledi altre cinque partite: Faetano – Cailungo a Montecchio, il derby Fiorentino – Tre Fiori si gioca al Crescentini di Fiorentino, Folgore – Libertas a Dogana, Virtus – Murata ad Acquaviva e Domagnano – San Giovanni a Domagnano.

Tutte queste gare le potrete seguire in Diretta su Radio Stadio sui 103.2 di San Marino Classic a partire dalle 20.40. Il ritorno degli ottavi è previsto per il 26-27 ottobre

