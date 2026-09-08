COPPA TITANO Coppa Titano, andata ottavi: ok Domagnano, Tre Fiori, Tre Penne e Cosmos I lupi battono 3-1 il Faetano, Fiorentino, Juvenes e San Giovanni ko di misura.

Coppa Titano, andata ottavi: ok Domagnano, Tre Fiori, Tre Penne e Cosmos.

La Coppa Titano comincia con l'andata degli ottavi e quella che parte meglio è il Domagnano. I lupi battono 3-1 il Faetano con reti di Rigoni, Ambrosini e Marconi, di Rivas il momentaneo accorcio. Nelle altre, tutte vittorie di misura: si impongono 1-0 sia il Tre Fiori, con Dolcini che decide il derby col Fiorentino, che il Cosmos, che supera il San Giovanni grazie a Tomassini; il Tre Penne invece si impone 2-1 sulla Juvenes/Dogana, con Casadio e Ruiz a ribaltare il vantaggio di Giacomo Borghini.

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