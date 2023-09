COPPA TITANO Coppa Titano, Badalassi risponde a Prandelli, Cosmos-Tre Penne 1-1 La squadra di Berardi va in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa il pari di Città che poi centra una traversa con Ceccaroli

Tutto rimandato alla gara di ritorno. Non sarebbe una sorpresa quando si parla di Cosmos e Tre Penne. Supersfida di Coppa Titano tra i campioni del campionato e i vincitori dei play off. Ad Acquaviva è tutto sommato una gara equilibrata, nella quale ci sono tre grandi lampi, due sono reti. Interessante la conclusione di D'Addario all'11, esterno destro da posizione abbastanza defilata per andare a cercare il palo lontano con palla sul fondo. Dall'altra parte il tiro di Michael Battistini finisce alto da posizione interessante. Da un numero 21 del Tre Penne a quello del Cosmos, Zulli si accentra e calcia da fuori, non ci sono problemi per Migani. Al 19' il vero, primo lampo di serata. Cucchi sulla sinistra da il via all'azione che porta al vantaggio del Cosmos. Sul cross di Zulli ben calibrato arriva la deviazione di Matteo Prandelli che supera Migani di testa. Il tempo di gara si chiude con Ceccaroli che cerca il pari da dentro l'area di rigore, conclusione alta. Il Tre Penne poteva sfruttare meglio l'opportunità.

Nella ripresa si parte da due dei giocatori più tecnici. Per il Tre Penne ci provano Righini e Dormi. Due conclusioni che non creano apprensione a Simoncini, alta una, ben controllata l'altra. La squadra di Città raggiunge il pareggio al 57'. Sul cross dalla destra di Pieri, Badalassi è abile a controllare e girare in porta. Il risultato torna in parità. Ecco il secondo lampo di serata. Il terzo arriva al 18', spunto personale di Ceccaroli. Il Pallone di Cristallo 2023, controlla, punta l'avversario e trova lo spazio per concludere sul palo lontano. Tra lui e il 2-1 c'è la traversa. La risposta del Cosmos produce lo spunto di Rizzittelli che sul velo del compagno tenta la conclusione in scivolata, trovando la respinta di Migani e il cartellino giallo da parte del direttore di gara Ucini, che nel complesso arriverà a sanzionare ben 11 calciatori in totale. L'ultima cosa della sfida tra Cosmos e Tre Penne è una conclusione di Zulli bloccata da Migani e appuntamento alla gara di ritorno.

