COPPA TITANO Coppa Titano, Bizzotto e Girolomoni concordano: "Pari giusto" Nel dopo gara i due tecnici si trovano d'accordo sul risultato finale.

Nel dopo partita i due tecnico concordano sul risultato finale:

"Il risultato è giusto, - ha detto Luigi Bizzotto, tecnico della Virtus - loro sono partiti meglio di noi, hanno creato anche qualche pericolo, è stato bravo Passaniti. Dopo però ci siamo ripresi, anche nel primo tempo abbiamo creato qualche cosa. Nel secondo tempo abbiamo fatto forse meglio di loro, per cui direi che tutto sommato è un risultato giusto".

Due settimane nelle quali vi sfidate bene tre volte, quindi vi conoscete anche bene.

"Sì, ormai ci conosciamo molto bene tutte e due le squadre. Sono due squadre forti e come capita in queste partite, quando si affrontano due squadre forti, la differenza la fanno gli episodi, le occasioni da gol che bisogna sfruttare quando ce le hai, perché non ne hai molte. Io sono molto contento della mia squadra per quello che ha fatto dopo il primo quarto d'ora e venti minuti, dove non siamo entrati in campo proprio molto molto bene. Però ci sta, anche gli avversari sono partiti forti, per cui insomma è una cosa che ci può stare".

"Sì, forse abbiamo avuto qualche occasione più nitida rispetto alla Virtus, - ha detto Danilo Girolomoni, tecnico del Tre Fiori - però sono stati bravi loro e alla fine il risultato è giusto. Comunque è il primo tempo, quindi ci sta".

Posso dire che è il primo di tre tempi?

"No, è il primo tempo della Coppa, poi il campionato e tutta un'altra competizione, quindi per noi questo è il primo tempo. I tempi sono due, speriamo di riuscire a battere quella che secondo me è la squadra più forte, più organizzata del campionato, quindi dovremmo fare un'impresa, ci stiamo provando"

