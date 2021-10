COPPA TITANO Coppa Titano: da questa sera il ritorno degli ottavi di finale E' ancora tutto in bilico dopo le partite di andata: La Fiorita, detentrice del trofeo, è già sicura dei quarti mentre il Pennarossa è l'unica squadra che può contare su due reti di vantaggio. Due match questa sera, 5 domani sera: il via alle ore 20.45.

Solo il Pennarossa parte con un bottino di due reti di vantaggio contro la Juvenes/Dogana, per il resto le sfide di ritorno degli ottavi di Coppa Titano vivono all'insegna dell'incertezza e dell'equilibrio. All'andata ben 4 pareggi e 2 successi di misura: vien da sé che i match di questa due giorni di calcio sammarinese saranno aperti a qualsiasi risultato e verdetto. A partire dai due di questa sera, dove spicca il derby tra Tre Fiori e Fiorentino. I finalisti dell'ultima Coppa Titano dovranno vincere contro i cugini rossoblu per non fermarsi clamorosamente al primo turno, dall'altra parte è una grande chance per gli uomini di Malandri di far fuori gli acerrimi rivali. Basterà una X, invece, al Domagnano per eliminare il San Giovanni dopo il 2-1 dell'andata.

Due partite martedì sera, addirittura 5 il giorno dopo. Oltre alla già citata Pennarossa-Juvenes/Dogana, il big match è quello tra Libertas e Folgore. Si riparte da zero, visto l'1-1 maturato nei primi 90 minuti. In pareggio – questa volta 0-0 - è terminata anche Faetano-Cailungo che incroceranno i tacchetti a Domagnano. Negli altri due incontri sono arrivati un 3-2 e un 2-1: il primo lo ha ottenuto il Tre Penne contro il Cosmos grazie al centro in pieno recupero dell'ex Kevin Zonzini, il secondo è del Murata di Achille Fabbri nell'interessante scontro di Acquaviva contro la Virtus di Gigi Bizzotto. Alle 20.45 il calcio d'inizio di tutti i match, con possibilità di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità di gol segnati nel computo dei 180 minuti. Diretta radio sui 103.2 di San Marino Classic.

