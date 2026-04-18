Coppa Titano, finale il 23 maggio al San Marino Stadium: definito anche il calendario playoff

Definita la finale della Coppa Titano, il trofeo calcistico più antico di San Marino: la Fsgc ha reso noto che Tre Fiori e La Fiorita si affronteranno il 23 maggio 2026 al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle 18:00. Il Tre Fiori potrebbe arrivare all’appuntamento da campione sammarinese, essendo in testa al campionato a due giornate dal termine, mentre per La Fiorita la coppa rappresenta la principale occasione per conquistare un trofeo e puntare alle competizioni europee.

Reso noto anche il calendario dei playoff del Campionato Sammarinese, che assegneranno un posto nella UEFA Conference League 2026-27. Dopo la regular season, le squadre dal secondo al settimo posto accederanno ai quarti, mentre quelle dall’ottavo all’undicesimo giocheranno un turno preliminare il 29 aprile.

Quarti (2-3 e 5-6 maggio) e semifinali (9 e 12 maggio) si disputeranno su andata e ritorno, con vantaggio in caso di parità per la squadra meglio classificata. Le finali playoff sono in programma il 16 maggio: la sfida per il quarto posto ad Acquaviva (ore 16:00) mentre la finale – che assegnerà un posto nella prossima edizione di UEFA Conference League - si giocherà al San Marino Stadium (ore 18:30).







