Coppa Titano: Fiorentino - Tre Fiori si decide al ritorno Vantaggio dei gialloblu con Ferraro, pari di Ben Kacem. La squadra di Cecchetti fallisce un rigore.

Termina in parità il derby di Coppa Titano tra Fiorentino – Tre Fiori. Subito fuochi di artificio in apertura di gara con la squadra di Matteo Cecchetti in vantaggio con il colpo di testa di Luca Ferraro dopo 4 minuti di gioco. La reazione del Fiorentino non si fa attendere e il pari arriva tre minuti più tardi con Mohamed Ben Kacem che deve depositare in rete l'assist di Abouzziane.

All'intervallo è 1-1. Nella ripresa ci prova per primo il Fiorentino. Sulla punizione laterale di Molinari, il cross è perfetto, il colpo di testa di Perlaza è alto da ottima posizione. Il Tre Fiori prova ad accendere il secondo tempo con Gjurchinoski. Il numero 10 gialloblu accelera sulla destra e mette un cross che diventa un pallonetto. Palla contro il palo prima di finire tra le braccia di Bianchi e Tre Fiori a chiedere la rete. Difficile valutare per arbitro e guardalinee. Gjurchinoski resta tra i più attivi del Tre Fiori, l'attaccante gialloblu va via sulla destra da dove entra in area, per poi finire a terra contrastato da Baizan. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere il rigore. Replica del Fiorentino con Abouzziane che conquista palla a centrocampo per poi puntare la porta avversaria. Il numero 7 arriva alla conclusione che termina alta. La squadra di Enrico Malandri ci prova su calcio di punizione con Ben Kacem, gran mancino che scheggia la parte alta della traversa.

Sulla ripresa del gioco la palla arriva a Ferraro, l'attaccante gialloblu finisce a terra sul contatto con Molinari il direttore di gara è ben posizionato e concede il rigore. Sulla palla si presenta lo stesso Ferraro che manda alto. Di là Ben Kacem si costruisce la palla della vittoria, si accentra dalla destra e va a calciare potente di mancino, palla fuori. L'ultima cosa da segnalare l'occasione per Ferraro che centra la traversa, ma in posizione irregolare. Il derby finisce 1-1, gara apertissima per il ritorno.

