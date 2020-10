COPPA TITANO Coppa Titano, Folgore ai quarti: altro 2-0 alla Virtus Il rigore di Dormi e Badalassi replicano il risultato dell'andata.

2-0 all'andata, 2-0 al ritorno. La Folgore liquida senza troppi problemi la Virtus e s'assicura un posto ai quarti di Coppa Titano, dove attende una tra Fiorentino e Faetano.

I neroverdi ci provano pure a riaprirla, ma solo nella prima mezz'ora: Angeli per Lago che sterza a tagliare fuori Nanni e calcia, Bicchiarelli fa muro e Spighi impedisce all'ex di serata di provarci ancora. Quindi punizione dal limite di Alijahej che sfiora l'incrocio dal lato sbagliato, ultimo spunto Virtus prima di un assolo Folgore. Pericolosa già prima dell'intervallo, pur difettando di precisione: vale per Spighi, al tiro dopo essere rientrato su D'Altri, e vale di nuovo per Dormi, innescato da Badalassi dopo il cross di Domeniconi respinto corto ancora da D'Altri.

La difesa neroverde non appare propriamente imperforabile e in avvio di ripresa fa crash con un tilt collettivo: Rigoni va per spazzare e centra in pieno Garcia e l'appoggio di testa di Giacomoni è un assist per Badalassi, atterrato sull'uscita troppo decisa di Paolini. È rigore, come all'andata sul dischetto va Dormi e la Folgore è avanti. A questo punto la Virtus dovrebbe farne tre per andare ai supplementari, ma è ancora Falciano a farsi pericolosa col destro dalla distanza di Giardi, Paolini stavolta salva in tuffo. Poi, in avvio di recupero, lo stesso Giardi recupera sulla sua trequarti e Domeniconi lancia creando un'autostrada verso la porta per Badalassi, impeccabile nell'andare a mettere i sigilli a una qualificazione che, comunque, era già bella che impacchettata.



