Coppa Titano: Folgore e Tre Fiori ipotecano la finale

Serviranno due super prestazioni a La Fiorita e Domagnano nelle gare di ritorno di Coppa Titano. I detentori del trofeo e la sorpresa dell'edizione 2022 sono vicinissime a lasciare il passo a Tre Fiori e Folgore, che grazie a due ottime prove nelle gare di andata hanno ipotecato il passaggio del turno. A Montecchio Il Tre Fiori ha inflitto una pesante sconfitta alla squadra di Montegiardino, in qualche modo vendicando il ko nella finale di Coppa Titano dello scorso anno. I gialloblu di Gian Luca Borgagni sono stati letali con due reti nel primo tempo per indirizzare la gara, che hanno chiuso nella ripresa. I gol di Andrea De Falco e Antonio Lentini poteva già essere un buon “tesoretto” in vista del ritorno, ci ha pensato Bojan Gjurchinoski a piazzare il “carico pesante” che sa già tanto di sentenza. Tre Fiori dunque vicinissimo a raggiungere la terza finale consecutiva, dopo quella cinta nel 2019 e quella persa nel 2021, nel mezzo il covid aveva fermato tutto alle semifinali. Si va verso un Tre Fiori – Folgore. La squadra di Falciano ha vinto 2-0 contro un buon Domagnano. I giallorossi sono la sorpresa di questa edizione della Coppa nazionale. Nella sfida di Acquaviva sono stati decisivi gli episodi. Il vantaggio maturato sugli sviluppi di un calcio di rigore, il raddoppio con un gran gol di Pasini, molto contestato dal Domagnano per la posizione di Dormi al momento della conclusione. Nel primo tempo anche il rosso diretto a Parma ha aumentato gli episodi da moviola da rivedere questa sera dalle 20:00 nella puntata di Tele Stadio dedicata alla Coppa Titano.