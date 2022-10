OTTAVI Coppa Titano: Folgore, La Fiorita e Murata ai quarti Eliminate San Giovanni, Fiorentino e Faetano.

Folgore, Murata e La Fiorita sono le prime formazioni a raggiungere il Tre Fiori ai quarti di Coppa Titano. Dopo le reti bianche dell'andata, alla Folgore servono i supplementari per eliminare il San Giovanni, che rimonta il doppio svantaggio per poi cedere 3-2. Ora i giallorossoneri se la vedranno col Murata, che ribalta il 3-1 incassato all'andata travolgendo 4-0 il Faetano. Nessun problema per La Fiorita che partiva dal 5-0 e ha battuto nuovamente il Fiorentino per 3-1. Stasera ci sono Libertas-Domagnano (all'andata 2-0 per i granata), Cailungo-Juvenes e Virtus-Cosmos, con Dogana e Acquaviva forti della vittoria di misura dell'andata, e Pennarossa-Tre Penne, di fatto gara secca visto lo 0-0 nei primi 90'.

