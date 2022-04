Coppa Titano: Folgore - Tre Fiori vale la Conference League, in diretta canale 831

Al San Marino Stadium Folgore e Tre Fiori si contendo il Trofeo più antico del calcio sammarinese. La coppa Nazionale, apre anche le porte dell'Europa, chi se lo aggiudica sarà già certo di partecipare almeno alla prossima Conference League. Per la terza volta consecutiva i gialloblu sono all'ultimo atto di Coppa e, come nel 2019, sarà Tre Fiori-Folgore, in quell'occasione la squadra di Fiorentino si era imposta per 1-0. Il Tre Fiori punta a centrare il successo numero 8 nell'albo, cosa che permetterebbe di raggiungere il Domagnano nella classifica di all-time guidata dalla Libertas con 11. Per la Folgore, campionato di San Marino in carica, l'obiettivo è il secondo successo nella Coppa Titano, la squadra di Falciano ha vinto solo una volta, il 30 aprile del 2015 in finale contro il Murata per 5-0.