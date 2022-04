Coppa Titano: gli allenatori Lepri e Borgagni, "Sabato tutta un'altra storia rispetto al passato"

Omar Lepri e Gian Luca Borgagni concordano sul fatto che la sfida di sabato sera del San Marino Stadium sarà tutta un’altra storia rispetto al recentissimo confronto tra le due formazioni – che ha salutato il poker della Folgore ai danni dei Gialloblù. “L’attendibilità di quella partita, in funzione della finale di sabato – sottolinea Lepri – è pari a zero. Noi, come tante altre squadre, abbiamo sofferto più di un infortunio durante la stagione. Gli ultimi sono quelli di Garcia e Rosini (il centrale ha riscontrato la rottura del crociato, ndr) che non saranno della sfida. È stata un’annata difficile, i ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro e si sono guadagnati e meritati questa finale ”.

L’omologo Borgagni, a due mesi esatti dal suo arrivo sulla panchina del Tre Fiori, individua nel gruppo la forza principale del suo Tre Fiori: “L’eredità tecnica del gruppo precedentemente gestito da Cecchetti e Sperindio era di altissimo profilo ed anche i nostri sammarinesi hanno dimostrato qualità spiccate, emerse in particolare modo in due grandi partite di semifinale contro La Fiorita. Nonostante qualche problemino e qualche prestazione sottotono, è emerso il valore di questo gruppo – premiato da due gare disputate al meglio delle nostre possibilità. Siamo contenti di poterci giocare questa finale”. Per la Folgore sarà la terza finale consecutiva, dopo quelle di Campionato e la Supercoppa.

Diretta Tv dalle 20:45 al San Marino Stadium. Dirigerà Marco Avoni, assistito da Gianmarco Ercolani ed Ernesto Cristiano. Il quarto ufficiale sarà Giacomo Cenci. I biglietti, ancora disponibili, possono essere acquistati da venerdì 29 nella Segreteria Federale, nei punti vendita Vivaticket su territorio italiano e sammarinese, nonché online sulla piattaforma Vivaticket. L’acquisto online sarà possibile anche il giorno di gara o nella biglietteria del San Marino Stadium.