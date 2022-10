Coppa Titano, i supplementari premiano la Folgore: San Giovanni ko 3-2

La Folgore scappa, il San Giovanni rientra e ci vogliono i supplementari, nei quali a Urbinati bastano 100” per il 3-2 che manda Falciano ai quarti di Coppa Titano, dove troverà il Murata.

Dopo le reti bianche dell'andata l'avvio di ritorno pare confermare l'andazzo: il primo tempo è quasi tutto nel debole tiro di Bernardi, che sul lancio di Montanari rientra su Berardi e appoggia a De Angelis. Quasi però, perché alle soglie del recupero, sugli sviluppi di un angolo, il colpo di testa di Bernardi sbatte sul braccio di Lisi: l'arbitro è lì e indica il dischetto, con Berardi che protesta per una spinta ricevuta, subito prima, dalla punta della nazionale. Comunque resta rigore, se ne occupa Sartori e l'ottavo si sblocca.

E al rientro dal riposo cross di Sartori respinto al limite, Gattei Colonna ripropone di testa e sempre di testa il solito Bernardi la piazza per l'allungo Folgore. Che comunque non taglia le gambe al San Giovanni, che si compatta e pian piano torna in corsa. La speranza si riaccende su una punizione di Boldrini, Senja sale per un'inzuccata tanto lemme quanto angolata, baciata dal palo per l'accorcio. Questo al 72°, tempo altri 5' e Corinti avvia la partenza a destra di Greppi, sull'imbucata la difesa è scoperta e Bruma è libero, altezza dischetto, per la stoccata del pari.

Da qui al triplice, un paio di scaramucce: sponda di Mami e conclusione fuori specchio di Urbinati, di là Bruma per l'incrociata di Nicola Sartini sulla quale Pollini sfiora e Boldrini non arriva a rimbalzo. Sono supplementari e qui non si fa in tempo a cominciare che, sul traversone di Gattei Colonna, De Angelis s'inceppa e la consegna a Urbinati, cui non resta che toccare a rete.

La conclusione senza pretese di De Biagi è una replica troppo leggera e al cambio campo, sul cross di Bernardi, Urbinati incorna per il ko, negatogli dalla traversa. Così il San Giovanni può lanciarsi in cerca dei rigori: tacco di Nicola Sartini per Giuliano, palla dentro e Sottile salva su Lisi, mentre quando, in area, Piscaglia tira la maglia e De Biagi va a terra l'arbitro decide per simulazione e giallo. Episodio che scalda gli animi, tanto che al triplice c'è pure un accenno di rissa a far da corredo alla qualificazione della Folgore.