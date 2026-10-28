Coppa Titano: il Cosmos pareggia 1-1 con San Giovanni e vola ai quarti

Nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa Titano, è il Cosmos, forte della vittoria per 1-0 all'andata, a controllare il gioco a inizio partita. All'8' il Cosmos reclama un rigore per un tocco col braccio di Caverzan, giudicato però involontario dal direttore di gara. Il Cosmos mantiene il pallino del gioco, ma non riesce a creare pericoli: l'unica parata di Pizzolante nei primi 20' di partita arriva su un tiro cross di Bottoni da molto lontano. E al San Giovanni basta una singola azione da palla inattiva per trovare la rete del vantaggio. Caverzan serve di testa Giambalvo, lasciato solo nell'area piccola, che segna il gol dell'1-0 e pareggia i conti nel doppio confronto. Il Cosmos continua a fare possesso palla, ma fatica a concretizzare. Cremonini prova a mettersi in proprio, ma il suo tiro finisce largo. Poco dopo la mezz'ora arriva la più nitida occasione del primo tempo per il Cosmos: è sempre Cremonini a trovare l'inserimento di Sartini dentro l'area di rigore, che però manca l'aggancio con il pallone, e il tiro di Tonini da fuori area viene respinto dal portiere del San Giovanni.

Nella ripresa, è l'entrata in campo di Guidotti a fare la differenza. Il miglior marcatore del campionato, con 6 reti in 6 partite, non si smentisce e in 10 minuti segna il gol del pareggio, che regala la qualificazione ai suoi. Cremonini attira su di sé le attenzioni della difesa, scarica per Ulloa il quale serve l'assist a Guidotti che di testa realizza l'1-1. I ritmi della partita a questo punto si abbassano, con il Cosmos che si limita a fare possesso palla e il San Giovanni che fatica a rendersi pericoloso in area offensiva. Al 40' della ripresa ci prova Labudiak da molto lontano, ma il suo tiro è facile preda di Semprini, mentre il tiro di D'Orsi finisce ben distante dallo specchio della porta. Il Cosmos negli ultimi minuti di partita si limita ad amministrare il risultato e a contenere i tentativi di ripartenza del San Giovanni, con il match che termina 1-1 e la qualificazione del Cosmos ai quarti di finale, dove incontrerà i campioni in carica del La Fiorita.







